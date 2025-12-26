強い冬型の気圧配置と寒気の影響で、26日、三重県内は北部の山沿いを中心に雪が降り、積もるところがある見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。25日の県内は日本付近を通過する低気圧や前線の影響で雨の所が多くなりました。雨は次第に止んできましたが、日本付近は26日にかけて次第に冬型の気圧配置が強まり、上空には強い寒気が流れ込む見込みです。このため、県内では26日、北部山沿いを中心に雪が降