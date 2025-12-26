「ディズニーストア」は、2026年1月1日（木）から、新年を晴れやかに彩る「迎春コレクション」を、全国の店舗や公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売する。【写真】干支デザインのグッズがかわいい！2026年「ラッキーバッグ」も■淡いカラーがかわいい今回発売される「迎春コレクション」は、“日本の春”を思わせる淡いカラーの猫コスチュームを身につけたディズニー