今年の日本女子学生を制した同大4年の佐々木史奈（ふみな）が25日、同大ゴルフ部OBOGが主催する祝勝会に出席した。8月の日本女子学生をプレーオフの末、優勝。「1年の時から全国優勝を目標と言ってきた。大学に入ってからはあまり大きな成績を残せていなかったと感じていた。もう最後っていうところで気合だけで乗り切った」と笑顔で振り返った。京都市出身で、10歳からゴルフを始めた。ゴルフ以外にも習い事を多くしており