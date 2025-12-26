米メディア「スポーツキーダ」は２５日（日本時間２６日）にカブスからＦＡになったカイル・タッカー外野手（２８）がドジャースと高額年俸で短期契約すると予想した。タッカーは今オフのＦＡ市場の最大の目玉とされ、複数の米メディアは４億ドル（約６２４億円）超の超大型契約を結ぶ可能性があると報じていたが、思うように進んでいない。同メディアはアナリスト兼コンテンツクリエーターでＭＬＢに造詣が深いロビー・ハイド