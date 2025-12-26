◆第２０回阪神カップ・Ｇ２（１２月２７日、阪神・芝１４００メートル）出走馬１６頭の枠順が、１２月２６日午前に決定した。昨年のこのレースを勝ったナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は６枠１２番に決まった。鞍上は引き続きクリストフ・ルメール騎手。今年は３戦して勝ち星がないが、前走のスプリンターズＳでは最速の上がりで３着と、衰えはない。４戦ぶりの勝利を狙う。ジューンブレア（