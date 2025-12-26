佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。「各地の最低気温」 26日午前5時時点の最低気温は、福岡市で3.4℃、八女市で氷点下0.5℃など、真冬並みの寒い朝になりました。 「最高気温はどうなのか？」 福岡市で6℃、北九州市で5℃など一見すると最低気温のような数字ですが、日中の最高気温の予想です。一年で最も寒い時期、1月下旬ごろを下回る気温となりそうです。寒さ対