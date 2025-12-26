ＮＹ金時間外取引史上最高値地政学リスクの高まりでナイジェリア攻撃 東京時間10:15現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4557.30（+54.50+1.21%） 地政学リスクの高まりを受け安全資産である金が上昇、時間外で史上最高値をつけた。 米国によるベネズエラ原油封鎖に続き、米国がナイジェリア北西部でISISテロリストに致命的な攻撃を開始した。来年にはイスラエルとイランの再衝