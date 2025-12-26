懸空寺風景区で太極拳を体験する欧米からの観光客。（９月３０日撮影、太原＝新華社配信）【新華社太原12月26日】中国有数の観光地として知られる山西省は、深い歴史の蓄積や黄土高原文化など際立った地域の特色により、世界各国の観光客や企業の注目を集めている。懸空寺で撮影したルイ・ヴィトンの広告映像のスクリーンショット。（太原＝新華社配信）大同市の懸空寺では、氷点下の寒さの中でも毎日数千人が訪れ、フランスや