ＮＹ原油時間外取引小幅高、米国がナイジェリアISISに攻撃開始 東京時間10:23現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝58.52（+0.17+0.29%） NY原油は時間外で上昇も、今のところ値動きは限定的。米国によるベネズエラ原油封鎖に続き、米国がナイジェリア北西部でISISテロリストに攻撃を開始した。来年にはイスラエルとイランの再衝突の可能性が高まっている。