ツキノワグマ（資料画像） ２６日朝、秋田市の大森山動物園の駐車場で男性職員がクマに襲われけがをしました。男性を襲ったのは野生のクマとみられます。 警察や消防によりますと、２６日午前８時ごろ秋田市浜田の大森山動物園の第４駐車場で５０代の男性職員がクマに右肩をかまれました。男性職員は意識はある状態で秋田市内の病院に運ばれました。 動物園で飼育されているクマは確認されていて、男性を襲ったのは野生の