２０日、朝日に染まる無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社配信／龔祖金）【新華社南澗12月26日】中国雲南省大理ぺー族自治州南澗イ族自治県にある無量山桜花谷で12月に入り、冬桜が次々と開花している。茶畑や雲海と相まって、山あいに広がる風景は山水画のような趣を見せている。２４日、無量山桜花谷付近の斜面。（南澗＝新華社記者／杜瀟逸）２４日、朝日に染まる無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社記