１８日、２０２５年バイオものづくり大会の様子。（重慶＝新華社配信）【新華社重慶12月26日】中国のバイオものづくり産業はここ数年、規模が拡大しつつあり、総規模は1兆1千億元（1元＝約22円）に達し、バイオ発酵製品の生産量が世界の70％以上を占めた。重慶市でこのほど開催された2025年バイオものづくり大会で明らかになった。バイオものづくりは今後の物質生産の重要な形であり、国際社会において、第4次産業革命の主な「