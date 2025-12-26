来年中の設置をめざす防災庁をめぐり、政府は関連予算をこれまでの1.4倍に拡充することなどを閣議決定しました。国難級の災害に備えた、新たな地方拠点も設置する方針です。政府は、災害対応の司令塔として新たに設置する防災庁などの来年度の予算について、およそ202億円とすることを閣議決定しました。前年度の、内閣府の防災担当の予算と比べおよそ1.4倍に拡充し、これまでの220人規模から352人に増員します。また、防災庁の基