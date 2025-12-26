２４日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、ダイアン津田篤宏をターゲットにしたドッキリ企画「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」第４弾こと、「名探偵津田第４話電気じかけの罠と１００年の祈り」完結編が放送された。名探偵がタイムマシーンに乗って江戸、大正、令和を飛び回って２００年に及んだミステリーを解決した。犯人は１１８歳の老婆鈴木理花と孫鈴木