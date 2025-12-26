警察車両の赤色灯25日午後9時45分ごろ、横浜市中区長者町9丁目の雑居ビル廊下で「裸の男性が倒れている」と、ビル内店舗の出入り業者から110番があった。神奈川県警によると、男性は30代ぐらいで搬送先の病院で死亡が確認された。右腹部に打撲痕があり、あばら骨が折れていた。男性の身元を含め、県警が事件事故の両面で調べている。現場は7階建てで、スナックやカラオケバーなどが入居するビル。男性はほぼ裸で、3階踊り場付