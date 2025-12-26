男子ゴルフで今季賞金ランク2位の生源寺龍憲（27＝フリー）が25日、同大ゴルフ部OBOGが主催するツアー優勝祝勝会に出席した。23年に下部ツアー賞金王を獲得した時以来となる祝勝会。「鮮明に覚えているし、うれしかった。毎年やってもらえるように頑張ります」と決意を新たにした。同大の先輩である谷口徹は今季限りで第一線から退くことを決めた。今季最後の試合となったカシオ・ワールド・オープンの週、生源寺は米ツアー