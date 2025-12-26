2026年度予算案が26日、閣議決定された。防衛予算の総額は過去最大の8兆8000億円余り（歳出ベース）で、米軍再編関係経費など含めると9兆円を超えた。2026年度予算案の防衛関係費は、2025年度から3345億円増え8兆8093億円で、沖縄の米軍施設・区域に関する課題解決のためのSACO関係経費や再編関係経費を含めると、9兆353億円となった。敵の射程圏外から反撃できる「スタンド・オフ防衛能力」として、12式地対艦ミサイル能力向上型