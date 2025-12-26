散歩人・高田純次がさまざまな場所で自由気ままに散歩する『じゅん散歩』。同番組10周年記念の最後を締めくくる12月28日（日）の「歳末DX」と、12月29日（月）の2025年散歩納めに、スペシャルゲストとして中島健人が登場する。実は中島の祖父が高田の高校時代の恩師だったという意外な縁のある2人。中島の思い出の地でもある六本木をはじめ、麻布十番、そして麻布台ヒルズを舞台に、10周年＆2025年のラスト散歩を賑やかに楽しみ尽