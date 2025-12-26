午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０２２、値下がり銘柄数は４６５、変わらずは１１１銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位にその他製品、情報・通信、証券・商品、鉄鋼など。値下がりで目立つのは鉱業、ガラス・土石、空運。 出所：MINKABU PRESS