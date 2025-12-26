島津製作所が３日続落している。２５日の取引終了後、チェコに本拠を置く電子顕微鏡メーカーのテスキャン社を買収すると発表した。テスキャン社は、分析計測機器市場のなかでも高成長が見込まれている電子顕微鏡のパイオニアの１社として知られ、マテリアルサイエンス、半導体、ライフサイエンスの領域で欧米・アジア地域など世界８０カ国で累計４０００台以上の販売実績を有している。島津では、分析計測事業のミッ