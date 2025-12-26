２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円４１銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭程度のドル高・円安となっている。 ２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円８３銭前後と前日に比べ１０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。欧米がクリスマス休場だったため取引は閑散だった。 この日の東京市場は円売り・ドル買いが優勢となっている。