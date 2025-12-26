ナガイレーベンは４日続落。２５日取引終了後、第１四半期（９～１１月）連結決算を発表。売上高は２９億２０００万円（前年同期比９．０％減）、営業利益は４億１２００万円（同２８．８％減）だった。前期の売り上げ増の反動が出た格好。これがネガティブ視されているようだ。 なお、大口案件を含む更新案件が第２四半期以降に集中していることから、会社側では「計画通りの進捗」とした。 出所：MINKABU