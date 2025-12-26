「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、三井海洋開発が「売り予想数上昇」で５位となっている。 同社株は１１月２６日に上場来高値１万６７２０円をつけ、その後は調整局面となっているが、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているもよう。また、日足チャートで２５日移動平均線が下向きとなっていることもネガティブ視されているようだ。 同社株が人気化し