東京ヴェルディは26日、DF袴田裕太郎(29)が湘南ベルマーレへ完全移籍することを発表した。袴田は昨年に加入するもJ1で6試合の出場にとどまり、今季はロアッソ熊本に期限付き移籍してJ2で全試合に出場した。ただ熊本はJ3降格となり、同クラブを通じて「このクラブの十分な力になれなかった事、本当に申し訳ありません。1年間どんなに苦しい状況でもロアッソを信じて後押ししてくれたサポーターの皆さま、本当にありがとうござい