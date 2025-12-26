ジェフユナイテッド千葉は26日、MF横山暁之(28)が横浜FCへ完全移籍することを発表した。横山は2024年に千葉から加入し、今季は10番を背負ってリーグ戦30試合に出場してJ1復帰に貢献した。移籍先の横浜FCは来季から須藤大輔氏が監督に就任。横山にとっては北陸大卒業後、1年間の無所属期間を経てプロキャリアを始めた藤枝MYFC時代以来となるタッグ形成になる。横山は横浜FCを通じて「どんな状況でも全力を尽くし、創造性を持