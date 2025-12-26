1月1日放送の「しゃべくり007」は元日のしゃべくり007は上田と女が吠える夜と初コラボ！『しゃべくり007』は…「我が地元こそ日本一！」と集結した超豪華ゲストが集結！地元の名湯＆サウナに、全国超穴場地元のグルメ、ラーメンを猛プレゼン！北は北海道、南は九州まで“全国田舎大賞”開幕！果たしてグランプリに選ばれるのは！？さらに『上田と女が吠える夜』は2026年に運気を爆上げしたい女たちが最強占い師とともに登場！