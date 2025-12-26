政府は２６日の閣議で、２０２６年度税制改正大綱を決定した。所得税の課税が始まる「年収の壁」を１７８万円に引き上げる対応や、企業の設備投資を促す減税制度の創設が柱となる。来年１月の通常国会に関連法案を提出する。年収の壁は現在の１６０万円を１７８万円に引き上げるとした。２６、２７年の時限措置として、基礎控除を最大限受けられる対象を現在の年収２００万円以下から６６５万円以下に広げる。納税者の約８割が