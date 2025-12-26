住之江グランプリは１番人気決着。もちろん当たってません。中穴配当大好き！ミス東スポ２０２１の星奈美紗希です。さて東スポでは毎年「プロレス大賞」というイベントを開催しており、今年の受賞選手も発表になりました。星奈自身、今年は後楽園ホールをはじめいろいろな会場に足を運ぶほどどっぷりとプロレスにハマりまして…。今回はプロレスをこよなく愛するあの選手を紹介したいと思います！群馬支部の桜本あゆみ選手