アメリカの民間企業が、AIデータセンタープロジェクトに退役した軍艦の原子炉を転用する案を提出したことが分かりました。承認されれば、軍事用原子炉が民生利用に転用される初の事例となります。AI data centers may soon be powered by retired Navy nuclear reactors from aircraft carriers and submarines - firm asks U.S. DOE for a loan guarantee to start the project | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tec