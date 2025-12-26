ＴＢＳの田村真子アナウンサーが２６日、自身のＳＮＳと同局系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）で結婚したことを発表した。オリコンの「好きな女性アナウンサーランキング」で２年連続１位の人気アナの報告に、番組は祝福ムードに包まれた。今年も女性アナウンサーの結婚が続いた。５月１日に日本テレビの“おしゃれ番長”郡司恭子アナがインスタグラムで結婚と挙式を発表。３か月後に第１子妊娠を発表し、今月２４日に