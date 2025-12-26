ガールズグループaespa（エスパ）が出演した農心（ノンシム）の「辛ラーメン」広告が世界的な話題を集め、公開から1カ月でYouTubeの累計再生数が1億3000万回を突破した。歴代の辛ラーメン広告の中で最も高い数値だ。25日、農心によると、先月19日にYouTubeグローバルチャンネルで公開された30秒の辛ラーメン広告映像は、この日時点で約1億3900万回の累計再生数を記録した。今月11日に国内チャンネルで公開された同じ映像も、2週間