子育て支援施設で人形を使った手遊び歌を歌う親子ら＝5月、東京都内政府は26日、2026年度当初予算案を閣議決定した。子育て世帯の負担軽減策として、高校授業料の無償化を大幅に拡充し、公立小の給食を無償化するための経費が盛り込まれた。いずれも保護者の所得制限を設けずに一律支援するのが特徴。自民、日本維新の会、公明の3党の合意に基づくもので、制度設計も政治主導で進められた。高校無償化は2025年度から世帯年収91