スーパーコンピューター「富岳」＝2021年3月、神戸市の理化学研究所計算科学研究センター政府は26日、2026年度当初予算案を閣議決定した。科学研究でのAI活用を推進する体制整備に193億円を計上した。生命科学など分野特化型のAIモデル開発を加速する。AI向け高速計算も得意な次世代スーパーコンピューター「富岳NEXT」の開発に10億円を充てた。30年ごろまでに運用を始める。科研費は若手と国際性の高い研究への支援強化を図り