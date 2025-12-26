8日、臨時閣議前に言葉を交わす（左から）木原稔官房長官、小泉進次郎防衛相、茂木敏充外相＝首相官邸政府は26日、2026年度当初予算案を閣議決定した。外務省予算は、安全保障面の対応で膨らみ、25年度当初予算に比べ7.3％増の8170億円で過去最大となった。同志国の軍に資機材などを無償提供する「政府安全保障能力強化支援」は2.2倍の181億円を充てた。歴史認識を含む各国との情報戦に対応するための費用は21.6％増の207億円