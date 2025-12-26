東京都渋谷区の部活動の地域展開を視察するスポーツ庁の河合純一長官（右）＝23日政府の2026年度予算案で、公立中学校の部活動を民間団体などに委ねる地域展開（地域移行）に57億円が計上された。政府が一体的な編成方針を掲げている25年度補正予算で82億円を確保しており、実質額で合計139億円となる。25年度当初と24年度補正の合計額は66億円で、その2倍を超えた。来年度当初予算案に盛り込まれたのは、指導者への謝金や道具