22日、財務省理財局の国債企画課を訪れた片山財務相（財務省提供）政府は26日、2026年度当初予算案を閣議決定した。国債発行総額は、25年度当初計画と比べ3兆8352億円多い180兆6920億円とした。償還までの期間が10年を超える超長期債は財政悪化への懸念などから需要が減っており発行を減額した。市場環境に応じて年度途中で発行計画を点検する機会も導入する。新規国債発行額は9369億円増の29兆5840億円。このうち使い道を特定