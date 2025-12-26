18日、国会内で会談し「年収の壁」引き上げを巡る合意書を手にする高市早苗首相（奥右）と国民民主党の玉木雄一郎代表（同左）政府は26日、2026年度税制改正大綱を閣議決定した。所得税が生じる「年収の壁」は現行の160万円から178万円に引き上げる。今回の改正全体では、特殊要因などを除いた平年度ベースで、国と地方合わせて税収を約7千億円押し下げる見通し。これとは別にガソリン税に上乗せされる暫定税率の廃止が約1兆円の