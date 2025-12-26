水を張った田んぼの中を進む田植え機＝5月、秋田県大潟村政府は26日、2026年度当初予算案を閣議決定した。農林水産予算は2025年度当初比1.1％増の2兆2956億円とした。事実上の「コメ減反政策」と指摘されてきた交付金は減額しながらも巨費計上を継続する。29年度までの5年間を構造転換の集中期間と位置付ける農地の大区画化を推進。最先端の農業技術や新品種の導入も後押しして生産コストを下げ、「稼げる農業」の実現を目指す。