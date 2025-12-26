元テレビ朝日社員の玉川徹氏が26日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。日本の人口減少について、あらためて持論を示した。番組では、今年の日本の出生数が66万7542人で、10年連続で過去最少を更新する見通しという朝日新聞のデータを紹介。予測より16年早く減少が進んでいるとした。また昨年の死亡数160万5378人に対し出生数68万6173人で、香川県の人口とほぼ同じ92万人が1年で減ったことなどを伝え