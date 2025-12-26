地域の安全安心を守る行政ボランティアのシンポジウムがこのほど、宇都宮市で開かれました。 このシンポジウムは、地域に根ざした保護司や民生委員などの行政ボランティアと各種団体との交流を通して多様化・複雑化する地域課題を解決しようと総務省などが開いたものです。 会場とオンラインでも行われ行政ボランティアなど合わせて、およそ４００人が参加しました。 総務省などによりますと、行政ボランティアが一堂に集まるシ