東京・巣鴨の商店街を行き交う人たち＝11月、東京都豊島区政府は26日、2026年度当初予算案を閣議決定した。社会保障費は総額39兆559億円に膨らみ、過去最大を更新した。高齢化による伸び（自然増）は約4千億円、物価高に対応した医療機関や介護施設の職員の賃上げなどで約5200億円それぞれ増えたものの、薬の公定価格「薬価」の引き下げなどで圧縮。2025年度当初比で7621億円の増となった。医療機関がサービスの対価として受け