栃木県内の多くの学校では、２６日から冬休みに入ります。このうち、壬生町の小学校では２５日に終業式が開かれました。 県内ほとんどの小中学校では、２６日から冬休みに入り約２週間の長期休暇となります。 ２学期最後の登校日となった２５日、壬生町の睦小学校では終業式が行われ、全校児童約２６０人が出席しました。 この学校では、司会やピアノの演奏をすべて児童が担当します。 式では、代表の児童２人が２学期の思い出