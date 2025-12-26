さくら市の神社では２５日、地元の高校生が平穏無事を願って、来年の干支（えと）「午（うま）」を描いた大掛け軸が奉納されました。 さくら市の今宮神社に「午」の大掛け軸を奉納したのは、地元のさくら清修高校の美術部です。奉納は今年で１１回目で、１年生と２年生の部員１８人が、１か月近くをかけて完成させました。 生徒たちは参拝をした後、掛け軸を拝殿で披露しました。大掛け軸は縦４メートル、横１・４メӦ