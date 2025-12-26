物価高対策として政府が自治体に推奨している「おこめ券」の配布を巡り宇都宮市の佐藤栄一市長は経済にプラスになるような数字的な根拠を踏まえた上で「検討する」考えを示しました。 今月１６日に成立した国の２０２５年度補正予算では、物価高対策として自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」に２兆円が計上されました。 このうち１人当たりおよそ３千円を食料品高騰に対応する特別加算枠としていてそれぞれの自治体の判