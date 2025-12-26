栃木県内で１２月１５日から２１日までの１週間の間に報告された感染症について、インフルエンザが４週連続で減少しました。 しかし県東部以外の地域で警報レベルが続いていて、県では年末年始で人と会う機会が多くなることから改めて注意を呼び掛けています。 県内で１２月１５日から２１日までの間に報告されたインフルエンザの患者数は前の週から３７９人減少して１千１３４人でした。 １つの医療機関あたりでは２４．１３人