ベーシストで音楽プロデューサーの坂本竜太（61）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。悪性リンパ腫の再発を公表し、入院・治療のため活動を休止することを報告した。坂本は「2025年5月より悪性リンパ腫の治療を行い、11月に一旦治療を終了、12月より現場復帰しておりました」と経緯を記すともに、「しかしこの度、経過観察中の検診にて再発が認められ、再び緊急で治療を行う必要が生じました。医療スタッフの皆様のご尽力により