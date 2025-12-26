日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。また、別の低気圧が北陸地方を東北東へ進んでおり、低気圧の周辺を中心に非常に強い風が吹いています。新潟地方気象台によると県内は、大荒れや大しけとなっている所があります。さらに、上空には強い寒気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。新潟県では、２６日昼前にかけて雪を伴った非常に強い風が吹き、暴風雪となるでしょう。２７日未明にかけて海は