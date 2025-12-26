スマートフォン向けゲームアプリ「ウマ娘 プリティーダービー」を題材にした漫画『ウマ娘 シンデレラグレイ』（漫画：久住太陽・脚本：杉浦理史・ 漫画企画構成：伊藤隼之介・原作：Cygames／集英社）が12月25日に最終回を迎えた。約5年にわたる「週刊ヤングジャンプ」（集英社）での連載を終えたなか、SNSでは完結・完走を祝福するイラストが投稿されている。本稿ではその一部を紹介したい。 【