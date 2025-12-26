GENSEN HOLDINGSは、「大江戸温泉物語Premium 岩手花巻」を12月19日に開業した。客室は露天風呂付客室を新設したほか、一部を和の設えとベッドを組み合わせた和ベッドルームへ改装し、和室・洋室・和洋室など多様なタイプをそろえる。館内には、岩手・花巻の自然と文化をテーマにした吹き抜けのロビーとプレミアムラウンジを設置し、ラウンジには暖炉とドリンクカウンターを備える。ドリンクカウンターではコーヒーやソフトドリン