◆アロフト東京銀座のいちごビュッフェはフレッシュいちごが食べ放題！7種類のソースとトッピングで“味変”を楽しんでアロフト東京銀座の2階「The WAREHOUSE」では、まるでいちご狩りのような「いちごの収穫祭」ビュッフェを開催。第1弾の期間は、2025年12月22日（月）から2026年2月28日（土）まで。フレッシュいちご食べ放題に加え、7種類のソースとトッピングで“味変”もできる特別なプランが登場。サラダバーもセットになり、